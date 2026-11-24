MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da liseden mezun olduktan sonra babasına destek olmak amacıyla oto lastikçi dükkanına giden 17 yaşındaki Elif Esra Aslan, değişimini yaptığı lastiklere balans ayarı da veriyor.

Haziran ayında liseden mezun olmasının ardından babası Uğur Aslan'ın Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde işlettiği oto lastikçiye gitmeye başlayan Elif Esra, sanayide ağırlıklı olarak erkeklerin yaptığı bu işin aşamalarını öğrendi.

Her gün babasına işlerinde yardımcı olan Elif Esra, araçları lifte kaldırıp lastiklerin değişim ve balans işlemlerini gerçekleştiriyor. Yaptığı işi günlük hayatının doğal bir parçası olarak gören Elif Esra, ağır sanayi işlerini genç bir kızın yaptığını gören müşterilerden takdir topluyor.

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Aslan, AA muhabirine, babasına yardım etmek amacıyla başladığı işte zamanla birçok aşamayı öğrendiğini söyledi.

İşlerin kendisi için zor olmadığını belirten Aslan, "Okullar kapandıktan sonra babama yardım etmek için geldim. Araba geldiğinde lastiklerini söküyoruz, ardından balansını yapıp tekrar takıyoruz. Erkeklerin yaptığı bir iş ama benim için çok da farklı bir durum değil. Çok şaşırmıyorum. İş yerinde erkeklerin yaptığı işleri ben de yapıyorum." diye konuştu.

Aslan, yaptığı işin kendisine yorucu gelmediğini ve zorlanmadığını dile getirerek, "Babamla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Babama yardım etmek güzel. Hem o da yorulmamış oluyor." dedi.

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Baba Uğur Aslan, geçen yaz büyük kızının kendisine yardım ettiğini, onun başka bir işe başlamasının ardından gelen küçük kızı Elif Esra'nın işin her aşamasında kendisine destek olduğunu belirtti.

Kızının lastik sökme ve takma işlemlerini yapabildiğini, balans konusunda da oldukça başarılı olduğunu aktaran Aslan, "Kızımla arkadaş gibi çalışıyoruz. Herhangi bir erkeğin yapacağı bütün işleri yapıyor. Allah razı olsun kendisinden. Aracı lifte alıyor, lastikleri benimle söküyor, balansını yapabiliyor. Hatta ben bu kadar iyi balans yapamıyorum, onu da söyleyeyim." şeklinde konuştu.

- "Kızımın varlığıyla güzel bir düzen oluştu"

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Bazı mesleklerin kadınlar tarafından yapılamayacağı gibi yanlış algı bulunduğuna değinen Aslan, kadınların kendilerine güvendikleri takdirde her işi başarabileceklerini, kızının da büyük bir özveriyle çalıştığını kaydetti.

Aslan, iş yerinde aile ortamı oluşturmaya önem verdiklerine işaret ederek, "Biz burada çok neşeli çalışıyoruz. Müzik açıyoruz, eğleniyoruz. Zaman zaman kendi kendimize şenlikler yapıyoruz. Burası aslında bir aile ortamı. Gelen müşterilerimize de 'Çayınızı alın, burası sizin de yeriniz.' diyoruz." dedi.

Kızının iş yerinde çalışmasının müşteriler tarafından da ilgiyle karşılandığını anlatan Aslan, ilk kez karşılaşanların şaşırdığını, hatta çocukluğundan beri tanıyan bazı kişilerin bile kızını iş başında görünce tanımakta zorlandığını dile getirdi.

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Elif Esra'nın iş yerinin düzenine de katkı sağladığını belirten Aslan, "Kızımın çalışmaya başlamasıyla ortam değişti. Biz erkekler bir bezi kullanıp kenara atabiliyoruz ama ben makinenin üzerinde bezlerin hepsini katlanmış, düzgün şekilde görüyorum. Kurşunlarımız bile hizalı duruyor. Kadın eli değdiğinde bazı şeyler gerçekten farklılaşıyor. Kızımın varlığıyla güzel bir düzen oluştu." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Arif Güneş de lastik değişimi için her zaman aynı yere geldiğini ve Elif Esra'yı ilk gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Güneş, "Ustamın da söylediği gibi bayanın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Burada üslup, konuşma tarzı ve çalışma ortamı açısından her şey düzgün. Elif'i yaptığı işten dolayı tebrik ediyorum. Kadınların elinin değdiği her sektör güzelleşiyor. Artık kadınları her alanda görmeye başladık. Şoförlükte de sanayide de varlar. Elif'i destekliyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atar." ifadelerini kullandı.