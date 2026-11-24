Bolu'da direksiyon başında bayılan sürücü bahçe duvarına çarptı
Bolu'da seyir halindeyken bayılan 65 yaşındaki sürücü, otomobiliyle bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bolu’da seyir halindeyken bayılan 65 yaşındaki sürücü, otomobiliyle bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İzzet Baysal Mahallesi Tezcan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastası olduğu öğrenilen 65 yaşındaki M.Ö., otomobiliyle seyir halindeyken aniden bayıldı. Bayılmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bahçe duvarına çarptı. Sürücünün araç içerisinde bayıldığını ve otomobilin duvara çarptığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. M.Ö., kalp krizi şüphesiyle İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.