Hava sıcaklığının öğleden sonra sıfır derece olarak ölçüldüğü Abant Gölü Milli Parkı’nda kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte yeşil alanlar, göl çevresi, çam ormanı beyaz örtüyle kaplandı. Milli parka gelen tatilciler, kar yağışı altında göl çevresinde yürüyüş yaptı.

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