Bolu Valisi Osman Ahsen oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Bolu Valiliği'ne Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen atandı.
Giriş: 25.11.2026 - 00:32 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Bolu Valiliği'ne Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle mülki idare amirliklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararname kapsamında Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, İçişleri Bakanlığı emrine atanırken, Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen ise Bolu Valiliği görevine getirildi.
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