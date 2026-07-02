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        Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı mevkisinde bulunan bir otelde kamp yapan Batman ekibi, günü çift antrenmanla tamamladı.

        Teknik direktör Selçuk Şahin koordinesinde gerçekleşen akşam antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Batman Petrolsporlu futbolcular, daha sonra kondisyon çalışması yaptı.

        Kırmızı beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı pas ve şut çalışmasıyla tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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