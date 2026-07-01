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        Bolu Belediyesine yönelik "zimmet" ve "kara para aklama" operasyonunda 10 gözaltı

        Bolu Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerine yönelik "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Bolu Belediyesine yönelik "zimmet" ve "kara para aklama" operasyonunda 10 gözaltı

        Bolu Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerine yönelik "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ile belediyenin iştirak şirketlerinde görevli İ.Ç, O.Ö, S.G, V.Y, S.G, Y.G, İ.G, D.M. ile A.K gözaltına alındı.

        Zanlıların ev ve araçlarının yanı sıra iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu.

        Sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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