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        Esenler Erokspor, Bolu'da kampa girdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Esenler Erokspor, Bolu'da kampa girdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi.

        Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

        Isınma koşusuyla başlayan idmanda, açma germe hareketleri ve istasyon çalışması yapıldı.

        Çalışma, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

        Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek Esenler Erokspor'un ilk etap kampı, 14 Temmuz'da sona erecek.

        Verilecek aranın ardından yeşil-sarılı ekip, ikinci etap için Bolu'ya tekrar gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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