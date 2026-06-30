Bolu'da sıcaktan bunalanların adresi Gölcük Tabiat Parkı oldu
Bolu'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar vakit geçirmek için serin ve doğal alanları tercih etti.
Bolu'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar vakit geçirmek için serin ve doğal alanları tercih etti.
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kent merkezinde sıcaktan bunalanlar, şehre 13 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1400 metre rakımda bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na geldi.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü tabiat parkına gelenler, serin hava ve yeşil doğa manzaraları eşliğinde aileleriyle piknik yaptı.
Bazı ziyaretçiler ise göl çevresinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.