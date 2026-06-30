Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Tek kolla hayata tutundu, sporla güç buldu

        Tek kolla hayata tutundu, sporla güç buldu

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da 10 yaşında pamuk makinesine kaptırması sonucu kolunu kaybeden 41 yaşındaki Süleyman Kuşçuoğlu, yaşama bağlılığı ve spor tutkusuyla çevresine örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Tek kolla hayata tutundu, sporla güç buldu

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da 10 yaşında pamuk makinesine kaptırması sonucu kolunu kaybeden 41 yaşındaki Süleyman Kuşçuoğlu, yaşama bağlılığı ve spor tutkusuyla çevresine örnek oluyor.

        Futbol başta olmak üzere birçok branşta sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getiren Kuşçuoğlu, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından hayatına kaldığı yerden devam etti.

        Genç yaşlarda futbolla spora başlayan, ilerleyen yıllarda kick boks ve farklı branşlarla ilgilenen ve yaklaşık 10 yıldır fitness yapan Süleyman Kuşçuoğlu, 15 senedir Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünde işçi olarak çalışıyor.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel spor salonunda düzenli antrenmanlarıyla gençlere örnek olan Kuşçuoğlu, AA muhabirine, 10 yaşında geçirdiği kazadan sonra spora yöneldiğini anlattı.

        Süleyman Kuşçuoğlu, 20'li yaşlarda amatör olarak futbol oynadığını, daha sonra kick boksla uğraştığın aktararak, "Farklı spor dallarıyla da ilgilendim. Çok profesyonel anlamda değil ama hep sporun içinde olmaya çalıştım." dedi.




        - "Spor sayesinde birçok dostluk kurdum"

        Yaklaşık 10 yıl önce başladığı fitnessta amacının yarışmalara katılmaktan çok sağlıklı yaşamak olduğunu dile getiren Süleyman Kuşçuoğlu, "Benimki tamamen, 'sağlıklı yaşayalım, kilo almayalım, fit kalalım' düşüncesi. Spor hayatımda büyük bir etkiye sahip." diye konuştu.

        Kuşçuoğlu, yaşadığı kazanın kendisini hayattan koparamadığını ve engellerin insanın düşüncesinde başladığı vurgulayarak, "Engeline rağmen herkesin hayata olumlu bakması gerekir. Meşhur bir laf var ya en büyük engel zihindeki engeldir. Sonuçta bir uzvumuz olmayabilir. Bunlar önemli değil. İki kolu, iki bacağı olmayan insanlar bile çok güzel şeyler yapabiliyor. Biz de bir şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Sporun insana güç ve özgüven sağladığını anlatan Kuşçuoğlu, salondaki insanların kendisine her zaman destek olduğunu, bazen gelip tebrik ettiklerini dile getirdi.

        Kuşçuoğlu, spor sayesinde güzel dostluklar edindiğini belirterek, "Özellikle Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri bulunan sporcu arkadaşlar motivasyon veriyor. Onları kendime ilham kaynağı yapıyorum. Bazen insanın 'yeter artık' dediği oluyor ama yine devam ediyoruz. Salon sahipleri ve antrenörlerin desteğini unutmuyorum. Sağ olsunlar her zaman kapıları açık." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Tanju Özcan'a cinsel saldırı dosyasından tahliye kararı
        Tanju Özcan'a cinsel saldırı dosyasından tahliye kararı
        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi
        Mardin 1969 Spor yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi
        Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tahliye
        Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tahliye
        Mardin 1969 Spor, Bolu'da kampa girdi
        Mardin 1969 Spor, Bolu'da kampa girdi
        Bolu'da bir haftada 32 bin araç denetlendi, bin 756 sürücüye ceza kesildi
        Bolu'da bir haftada 32 bin araç denetlendi, bin 756 sürücüye ceza kesildi
        Yedigöller'de su samurları görüntülendi
        Yedigöller'de su samurları görüntülendi