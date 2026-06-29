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        Mardin 1969 Spor, Bolu'da kampa girdi

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, Bolu'da kampa girdi

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

        Esentepe mevkisindeki bir otelde kampa giren Mardin ekibi, akşam antrenmanını teknik direktör Ahmet Cingöz gözetiminde gerçekleştirdi.

        İdmana açma germe hareketleriyle başlayan 30 futbolcu, daha sonra kondisyon ve istasyon ağırlıklı çalışma yaptı.

        Günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanan Mardin 1969 Spor'un kampı 10 Temmuz'da sona erecek.

        Mardin ekibi, aranın ardından ikinci kamp dönemi için tekrar Bolu'ya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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