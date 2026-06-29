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        Kara akbaba "Doruk" yuvasında yavrusuyla görüntülendi

        ZAFER GÖDER/ÖMER ÜRER - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde koloni halinde yaşayan ve Türkiye'nin en önemli yırtıcı kuş türlerinden biri olan kara akbaba ile yavrusu yuvalarında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Kara akbaba "Doruk" yuvasında yavrusuyla görüntülendi

        ZAFER GÖDER/ÖMER ÜRER - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde koloni halinde yaşayan ve Türkiye'nin en önemli yırtıcı kuş türlerinden biri olan kara akbaba ile yavrusu yuvalarında görüntülendi.

        Sarp kayalıklar, derin vadiler ve geniş ormanlık alanları bulunan ilçenin yüksek kesimlerinde yaşayan kara akbabalar, üreme döneminin ardından yavrularını büyütme sürecine girdi.

        Bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen uzun süren takip ve gözlemler sonucu ulaşılan bir yuvada, kara akbaba yavrusu görüntülendi.

        Ormanlık alanda yaklaşık 2 bin rakımlı bölgedeki yüksek bir ağacın tepesine kurulu yuvada yavrunun gelişimini sürdürdüğü, anne akbabanın düzenli olarak yiyecek getirip yavrusunu beslediği gözlendi.

        Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve aynı zamanda çiftçilikle uğraşan 20 yaşındaki doğa tutkunu İbrahim Can Yıkılmaz, AA muhabirine, yıllardır bölgedeki yaban hayatını yakından takip ettiğini söyledi.

        Kara akbabaların yaşam alanlarını, tünekleme noktalarını ve yuvalarını uzun süredir gözlemlediğini belirten Yıkılmaz, 4 yıldır takip ettiği bir kara akbabaya "Doruk" adını verdiğini anlattı.

        Yıkılmaz, yıllardır aynı yuvayı takip ettiğini ve "Doruk"un bu yıl dördüncü yavrusunu büyüttüğünü görmenin kendisi içi büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

        - "Yaban hayvanlarını rahatsız etmeden koruyabilmek önemli"

        Yuvayı yıllar önce tesadüfen keşfettiğini aktaran Yıkılmaz, "4 yıl önce ormanda yürüyüş yaparken bu yuvayla karşılaştım. İlk başta burada bir akbabanın yaşadığını düşünmedim. Daha sonra yaptığım araştırmalar sonucu bunun kara akbaba yuvası olduğunu öğrendim." diye konuştu.

        Anne akbabanın günlük davranışlarını da gözlemlediğini aktaran Yıkılmaz, sabah saatlerinde yuvadan ayrılan kuşun birkaç saat sonra geri dönerek yavrusunu beslediğini kaydetti.

        Kara akbabaların son derece ürkek ve gizli yaşayan canlılar olduğuna işaret eden Yıkılmaz, "Akbaba ve yavrusunu aynı anda yuvada görmek oldukça özel bir durum ancak bunu görüntüleyebilmek sabır ve uzun süreli takip gerektiriyor. Bir gün içinde sonuç alınabilecek bir çalışma değil. Hayvanın davranışlarını uzun süre gözlemlemek gerekiyor." dedi.

        Yıkılmaz, doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı gözlemcilerine de uyarılarda bulunarak, "Bu hayvanları görmek isteyen çok sayıda insan var ancak onların yaşam alanlarına saygı göstermek gerekiyor. Ben gözlemlerimi çok uzak mesafeden yapıyorum. Doğayı sevmek kadar, yaban hayvanlarını rahatsız etmeden koruyabilmek de önemli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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