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        Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı, Bolu'da tamamlandı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:22 Güncelleme:
        Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı, Bolu'da tamamlandı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları tamamlandı.

        Merkeze bağlı Çepni Yaylası'nda ikinci etap için 18 araç ve 36 sporcunun katılımıyla start verildi.


        Yaklaşık 46 kilometrelik etap, Topardıç Yaylası'nda sona erdi.


        Etapların tamamlanmasının ardından D-100 kara yolunun yakınında bulunan bir alışveriş merkezinin önünde ödül töreni düzenlendi.

        Törende, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TOSFED Spor Komiserleri Başkanı Öcal Zilanlı, Bolu Offroad Spor Kulübü Başkanı Hakan Taşlı ve şampiyona sponsorları tarafından sekiz kategoride dereceye giren sporculara kupaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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