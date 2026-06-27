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        Gerede'de "Halk Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde "Halk Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Gerede'de "Halk Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde "Halk Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.

        İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, vatandaşların altyapı, ulaşım, çevre, sosyal hizmetler ve diğer belediye çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

        Allar, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, planlanan projelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

        Vatandaşların dile getirdiği taleplerin not alındığı program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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