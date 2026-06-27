Gerede'de "Halk Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde "Halk Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi. İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, vatandaşların altyapı, ulaşım, çevre, sosyal hizmetler ve diğer belediye çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Allar, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, planlanan projelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların dile getirdiği taleplerin not alındığı program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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