Yedigöller'de su samurları görüntülendi
Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda su samurları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda su samurları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünde görevli İbrahim Karadere, milli parktaki Derin Göl çevresinde bulunduğu sırada su samurunu fark etti.
Cep telefonuyla kayıt alan Karadere, bir süre sonra aile olduğunu tahmin ettiği diğer su samurlarını da görüntüledi.
Kayıtlarda, su samurlarının göle dalması, su altında av arayışları ve göl kenarında dolaşmaları yer alıyor.
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