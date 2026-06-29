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        Yedigöller'de su samurları görüntülendi

        Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda su samurları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Yedigöller'de su samurları görüntülendi

        Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda su samurları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünde görevli İbrahim Karadere, milli parktaki Derin Göl çevresinde bulunduğu sırada su samurunu fark etti.

        Cep telefonuyla kayıt alan Karadere, bir süre sonra aile olduğunu tahmin ettiği diğer su samurlarını da görüntüledi.

        Kayıtlarda, su samurlarının göle dalması, su altında av arayışları ve göl kenarında dolaşmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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