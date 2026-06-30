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        Abant ve Gölcük'te nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza kesilecek

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Abant ve Gölcük'te nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza kesilecek

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.


        Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken parklardaki göllerde yetişen nilüferler, çiçek açmaya başladı.

        Sarı, beyaz ve pembe renklerdeki çiçekleri ile geniş yeşil yaprakları su yüzeyinde güzel görüntü oluşturan nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara ilgili kanun uyarınca 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.

        Öte yandan Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için ekiplerin denetimleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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