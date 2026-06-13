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        Bolu Kitap Fuarı kapılarını açtı

        Bolu Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Bolu Kitap Fuarı kapılarını açtı

        Bolu Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı.

        Bolu Valiliği koordinesinde 9 gün sürecek etkinlik için Kent Meydanı'nda kitapların satış ve tanıtımları için alan kuruldu.

        Burada düzenlenen törende konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, medeniyetlerin yalnızca taşla, toprakla, şehirlerle değil, fikirlerle, irfanla, kelamla ve insanın ruhuna işleyen sanatla inşa edildiğini söyledi.

        Kitabın ise asırlardan süzülüp gelen hikmetin, tecrübenin ve insanlığın ortak hafızasının en kıymetli hazinesi olduğunu ifade eden Aydın, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve ilim irfan geleneği ile Anadolu'nun müstesna şehirlerinden biri olan Bolu'da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Vali Aydın'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

        Öğretmenlerince fuara getirilen Sakarya Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nisa Nur Kutucularoğlu, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

        Elfin Toprak da herkese kitap okumayı tavsiye etti.

        Abdullah Berat ise kitap fuarı açıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızla burayı gezerek kitaplara bakacağız. Daha önce hiç kitap fuarına gitmemiştim. Burada çeşit çeşit kitaplar göreceğiz." diye konuştu.

        Fuarın açılışına CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İdare Mahkemesi Başkanı Emrah Işık, daire amirleri ve kitapseverler katıldı.

        Söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği fuar, 21 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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