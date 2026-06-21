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        Bolu'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Bolu'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Bolu'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Bolu'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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