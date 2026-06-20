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        Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, Bolu'da kampa girdi

        Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, devre arası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 19:32 Güncelleme:
        Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, Bolu'da kampa girdi

        Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, devre arası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

        Teknik direktör Kapadze Timur yönetimindeki Navbahor Namangan, devre arası kampı için Abant yolu üzerinde bulunan bir oteli tercih etti. Takım akşam saatlerinde otele giriş yaptı.

        Yarın sabah antrenmanı ile çalışmalarına başlayacak Özbekistan ekibinin kampı 8 Temmuz'da sona erecek.



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