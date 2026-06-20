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        Üniversiteyi 76 yaşında bitirip mezuniyet sevinci yaşadı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun olan 76 yaşındaki Saadet Söyleyici Yasa, sınıf arkadaşlarıyla kep attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Üniversiteyi 76 yaşında bitirip mezuniyet sevinci yaşadı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun olan 76 yaşındaki Saadet Söyleyici Yasa, sınıf arkadaşlarıyla kep attı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesinin bu yılki mezuniyet töreninde, yaşam boyu öğrenmenin örneklerinden Yasa da diplomasını aldı. Bölümü başarıyla tamamlayan Yasa, sınıf arkadaşlarıyla kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yasa, lise eğitimini resim bölümünde tamamladıktan sonra sanatla bağını hiç koparmadığını kaydetti.

        Seramik sanatına ilgisinin zamanla arttığını belirten Yasa, özellikle "Anadolu kadınları" temalı figüratif çalışmalardan etkilendiğini ve bu ilginin kendisini yeniden eğitim almaya yönlendirdiğini ifade etti.

        Yasa, öğrenme sürecinde zorlanmadığını ve en büyük motivasyonunun seramik yapmayı öğrenme isteği olduğunu belirtti.

        Üniversite sürecinde ailesinin desteğini hiç eksik etmediğini anlatan Yasa, özellikle eşinin kendisine büyük destek verdiğini kaydetti.

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