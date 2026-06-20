Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 20.06.2026 - 12:00 Güncelleme:
Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Bolu Güney Çevre yolunda seyreden R.K. idaresindeki 14 DB 971 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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