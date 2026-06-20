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        Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Bolu Güney Çevre yolunda seyreden R.K. idaresindeki 14 DB 971 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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