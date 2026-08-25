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        Bolu'da 6 kişi tütünü bırakmak için Yeşilay'dan destek istedi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bolu Şubesi tarafından semt pazarında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Bolu'da 6 kişi tütünü bırakmak için Yeşilay'dan destek istedi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bolu Şubesi tarafından semt pazarında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Yeşilay gönüllüleri, pazar alanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşamın önemini anlattı, bilgilendirici broşürler dağıttı.

        Etkinlik sırasında tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen 6 vatandaş, Yeşilay'dan destek alma kararı verdi.

        Pazar yerinde yaşlı bir vatandaşın, "Yeşilay, Yeşilay! Sigara yok, alkol yok!" şeklindeki sözleri de çevrede bulunanlara tebessüm ettirdi.

        Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden, AA muhabirine, etkinlikle yalnızca bilgilendirme çalışması yapmadıklarını, vatandaşların hayatlarına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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        Sahada olmanın önemine değinen Erden, "Bugün pazarda sadece bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirmedik, aynı zamanda insanların hayatlarına ve yüreklerine dokunduk. Karı koca olan danışanlarımız başta olmak üzere, tütünsüz ve özgür yeni bir hayata adım atan 6 vatandaşımızın bu zorlu ama bir o kadar da kıymetli yolculuğunda daima yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Yeşilay Bolu Şubesi gönüllüleri, kent genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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