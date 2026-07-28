Bolu'da apartmanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu

Bolu'nun Gerede ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Kitirler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında binanın çatı kısmında hasar oluştu.

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