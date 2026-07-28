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        Sarıyer, Bolu kampını tamamladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'in yeni sezon hazırlıklarının Bolu etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Sarıyer, Bolu kampını tamamladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'in yeni sezon hazırlıklarının Bolu etabı sona erdi.


        Teknik direktör Bülent Bölükbaşı yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Açma-germe hareketleriyle devam eden çalışma, çift kale maçın ardından sona erdi.

        Bolu kampını tamamlayan Sarıyer, futbolculara verilecek iznin ardından çalışmalarına İstanbul'daki kulüp tesislerinde devam edecek.




        - "Hedefimiz oynayacağımız ilk maçı kazanmak"

        Kampı değerlendiren teknik direktör Bülent Bölükbaşı, Bolu'dan memnun ayrıldıklarını söyledi.

        Oyuncuların çalışma isteği ve mücadele gücünden övgüyle bahseden Bölükbaşı, kısa sürede takıma birçok oyun anlayışı kazandırmaya çalıştıklarını, futbolcuların bu sürece olumlu karşılık verdiğini ifade etti.

        Bölükbaşı, hazırlık maçlarında alınan sonuçlardan ziyade sergilenen oyunun kendileri için daha önemli olduğunu dile getirerek, takımın geleceğe yönelik umut veren performans ortaya koyduğunu kaydetti.

        Ligin zorlu geçeceğine işaret eden Bölükbaşı, birçok kulübün önemli transferler yaptığını, Sarıyer'in de kadrosunu güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

        Bölükbaşı, her puanın önem taşıyacağı bir sezonun kendilerini beklediğini, yarışın içinde yer almak istediklerini söyledi.

        Sezon hedeflerine ilişkin soru üzerine Bölükbaşı, erken konuşmanın doğru olmayacağını belirterek, "Hedefimiz oynayacağımız ilk maçı kazanmak. Sonrası oynanacak maçlarla şekillenecek." dedi.

        Bölükbaşı, iznin ardından takımın İstanbul'da yeniden toplanacağını ve Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında oynayacakları Muğlaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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