Bolu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları R.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürülen Tayfun ile oğlu Tayfun Muhammed Sönmez'in cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Gökçesu Merkez Camisi'ne getirildi.

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