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        Bolu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

        Bolu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Bolu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

        Bolu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları R.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürülen Tayfun ile oğlu Tayfun Muhammed Sönmez'in cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Gökçesu Merkez Camisi'ne getirildi.

        Baba ve oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Gökçesu Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze namazına, baba ve oğlunun yakınlarının yanı sıra belde sakinleri katıldı.

        Öte yandan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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