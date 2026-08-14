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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu Belediyesi 2025 yılında ve 2026 yılının 8 ayında 1465 kedi ve köpeğin sahiplendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu Belediyesi 2025 yılında ve 2026 yılının 8 ayında 1465 kedi ve köpeğin sahiplendirildiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla 2026 yılının 8 ayında 309 kedi ve 312 köpek olmak üzere 621 can dostunun yeni yuvasına kavuştuğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2025 yılında 1336 kedi ve 1335 köpek olmak üzere toplam 2 bin 671 hayvan kısırlaştırıldı. Aynı yıl 301 kedi ve 543 köpek olmak üzere 844 can dost sahiplendirildi. 2026 yılının 8 ayında ise 979 kedi ve 344 köpek olmak üzere toplam 1323 hayvanın kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. Aynı dönemde 309 kedi ve 312 köpek olmak üzere 621 can dost yeni yuvasına kavuştu. Böylece 2025 yılı ile 2026 yılının 8 aylık döneminde toplam 1465 kedi ve köpek sahiplendirildi."

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        - Bolu'da çocuk evleri çalışanlarına afet eğitimi verildi

        AFAD İl Müdürlüğünün 2026 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında Bolu Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ile Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Eğitimde, başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça yaşanan afetlere karşı, afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması gereken doğru davranışlar hakkında bilgi verildi.

        Afetlerde arama ve kurtarma alanında faaliyet gösterecek ekiplerin kurulması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        - Gerede'de Kur'an kursu öğrencilerine hediye

        Bolu'nun Gerede ilçesinde yaz Kur'an kursuna devam eden öğrencilerden camide namaz kılan 40 öğrenciye ödül verildi.

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        Gerede Yıldırım Bayezit Cami İmam Hatibi Muhsin Yiğit tarafından verilen Kur'an kursu eğitimleri kapsamında öğrenciler, 40 gün boyunca camide namaz kılmaya teşvik edildi.

        Öğrenciler, kursa devam ettikleri 40 gün boyunca vakit namazlarını camide kıldı.

        Programın tamamlanmasının ardından öğrenciler için ödül etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte öğrencilere yemek ikram edilirken, renkli kaydırakta eğlenme imkanı sağlandı. Ayrıca öğrencilere çeşitli para ödülleri de verildi.

        Programa, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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