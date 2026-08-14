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        Gerede'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Gerede'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        İmamlar köyünde bulunan tarlada anız yangını çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi ve köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

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