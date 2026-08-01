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        Bolu'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Bolu'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        D-750 kara yolundan Karabük istikametine seyreden B.Ş. idaresindeki 34 BAZ 804 plakalı motosiklet, Ibrıcak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        İhbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan B.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tek şeritten sağlanan ulaşım, motosikletin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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