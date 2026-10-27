Bolu'da belediye şirketi ve esnaf odasına yönelik davada 16 sanığın yargılanması sürdü

Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR AŞ ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nda "ihaleye fesat karıştırma", "zimmet", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla açılan davada 2'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve BOL TUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız, Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Dün sanıkların savunmalarıyla başlayan duruşma "esnaf odası" dosyasında mağdur sıfatıyla yer alan pazarcıların beyanlarıyla devam etti.

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Mağdur U.T, 2024 ve 2026 yıllarında 2 pazar tezgahı aldığını ve odaya 21 bin lira bağış yaptığını belirterek, "Bilen arkadaşlarıma sorduğumda, 'Odaya bağış yapılacak, istersen yaparsınız.' dediler. Ben de kendi rızamla bağış yaptım. Bu parayı bağış olarak odaya verdim. Tezgah alma olayında prosedür bu şekilde. Zorla para vermedim. Şikayetçi değilim." diye konuştu.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'na toplam 20 bin lira bağışta bulunduğunu aktaran B.K. ise "Başkan bana, 'Evi yanan birisi için bağış yapar mısın?' diye sordu. Bunun üzerine pazar yerine gittim ancak kendisi orada olmadığını söyledi. Ben de odaya giderek 10 bin lira bağış bıraktım. Ramazan ayında düzenlenen iftar programı için de 10 bin lira verdim. Bu bağışların tezgah devriyle herhangi bir ilgisi yok." şeklinde konuştu.

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Arkadaşının pazar tezgahını devraldığı dönemde 40 bin lira bağış yaptığını belirten D.H. "Tezgah devrinde odanın sekreteri yaklaşık 40 bin lira bağış yapmamız gerektiğini söyledi ancak bağış konusunda bize herhangi bir zorlama yapılmadı. Şikayetçi değilim." ifadelerini kullandı.

Mahkemede dinlenen diğer mağdurlar da verdikleri ifadelerde şikayetçi olmadıklarını beyan etti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine ve imza atma yükümlülüklerinin kaldırılmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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- BOL TUR AŞ dosyasındaki ceza istemleri

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yıldız hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 2 kez 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 kez 3 yıldan 7 yıla kadar, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 2 kez 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tutuklu sanık Altındal için "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar ve "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, B.M, F.K. ve H.G'nin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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İddianamede, sanıklar G.M, H.K, M.A, S.K, S.G, S.G. ve V.Y. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenirken, O.Ö. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuluyor.

İddianamede, İ.Ç. için "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya, "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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- Esnaf odası dosyasında ceza istemleri

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mustafa Altındal hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla, "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek (kara para aklama)" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 40 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor.

Oda genel sekreteri R.Y. ve kooperatif sekreteri D.M. için "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er günden 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, D.M. için ayrıca "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talebinde bulunuluyor.