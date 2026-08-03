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        Bolu'da bir haftada 27 bin 531 araç denetlendi

        Bolu'da son bir haftada 27 bin 531 araç denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Bolu'da bir haftada 27 bin 531 araç denetlendi

        Bolu'da son bir haftada 27 bin 531 araç denetlendi.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, yapılan 1542 uygulamada 27 bin 531 aracın denetlendiği, 1337 araç sürücüsünün kurallara uymadığı bildirildi.



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