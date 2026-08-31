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        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        H.Y. idaresindeki otomobil, Ömerler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Kaza sonrası araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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