Yeniçağa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mengen'den Yeniçağa istikametine seyreden B.S. yönetimindeki 06 CLN 564 plakalı otomobil Eskiçağa köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek takla attı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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