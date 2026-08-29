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        Yeniçağa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Yeniçağa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde karşı şeride geçerek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Mengen'den Yeniçağa istikametine seyreden B.S. yönetimindeki 06 CLN 564 plakalı otomobil Eskiçağa köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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