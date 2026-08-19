Bolu'da devrilen pikabın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, güzergahta ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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