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        Bolu'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bolu'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Bolu'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bolu'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Sağlık Mahallesi'nde M.C. idaresindeki 34 PGU 035 plakalı kamyonet, kavşakta İ.D. yönetimindeki 14 AAY 365 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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