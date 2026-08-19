Bolu'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bolu'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Giriş: 19.08.2026 - 12:23 Güncelleme:
Bolu'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sağlık Mahallesi'nde M.C. idaresindeki 34 PGU 035 plakalı kamyonet, kavşakta İ.D. yönetimindeki 14 AAY 365 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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