Bolu'da elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu.



İlçeye bağlı Pelitözü köyünde bir tavuk kümesindeki elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle havalandırma sistemi devre dışı kaldı.



Kümes içerisinde oluşan olumsuz koşullar nedeniyle yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

