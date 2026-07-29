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        Bolu'da elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Bolu'da elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu.

        İlçeye bağlı Pelitözü köyünde bir tavuk kümesindeki elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle havalandırma sistemi devre dışı kaldı.

        Kümes içerisinde oluşan olumsuz koşullar nedeniyle yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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