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        Bolu'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Bolu'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.

        Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin penceresinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının yapılan ilk incelemede çamaşır makinesinden çıktığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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