Bolu'da evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 02.09.2026 - 12:31 Güncelleme:
Bolu'da bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.
Aktaş Mahallesi Yılmaz Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin penceresinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının yapılan ilk incelemede çamaşır makinesinden çıktığı belirlendi.
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