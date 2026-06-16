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        Bolu'da "Gezici Müzik Atölyesi" gala programı düzenlendi

        Bolu Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Gezici Müzik Atölyesi" projesinin "Gala" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 23:20 Güncelleme:
        Bolu'da "Gezici Müzik Atölyesi" gala programı düzenlendi

        Bolu Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Gezici Müzik Atölyesi" projesinin "Gala" programı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), İl Jandarma Komutanlığı ve Haveran Türk Musikisi Topluluğu işbirliğinde "Türkü Yolu" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Bolu'nun ilçeleri ziyaret edildi.

        Farklı sosyokültürel çevrelerde öğrenim gören öğrencilerin geleneksel Türk müziği çalgılarıyla doğrudan temas edebildiği, kültürel değerleri deneyimleyerek öğrenebildiği kapsayıcı ve erişilebilir bir eğitim modelinin geliştirilmesi hedeflenen proje Gala programı ile tamamlandı.

        BAİBÜ Kongre Merkezi'ndeki Gala programında Gezici Müzik Atölyesi- Türkü Yolu belgeseli izletildi.

        Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve proje danışmanı Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar'ın orkestra şefi olduğu Haveran Türk Musikisi Topluluğu ile Türkü Yolu Çocuk Korosu konseri davetlilerin beğenisine sunuldu.

        Program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, AA muhabirin yaptığı açıklamada, projenin dijital çağda genç nesilleri koruma noktasındaki önemine dikkati çekti.

        Günümüz gençliğinin yoğun bir dijital kuşatma altında olduğunu belirten Kaçar, "Malumunuz, çocuklarımız ve gençlerimiz sosyal medyanın çok fazla etkisi altında. Sosyal medyanın, popüler kültürün o kadar büyük bir yıkıcı etkisi var ki gelenekleri, kültürleri yıkıp tarumar ediyor. Türkiye'de yaşayan gençlerimiz ve çocuklarımız için bu yıkıcı etkiyi bertaraf etmek, onlara kendi kültürel değerlerini öğretmek amacıyla 'Türkü Yolu' projesini gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Kaçar, projenin Bolu Valiliğinin destekleriyle hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Bolu ilimizde ve 8 ilçesinde 1500 kadar çocuğumuza ulaşarak onlara kendi türkülerini öğrettik. Kendi yörelerinin türkülerini ve Türkiye'deki türkülerimizi öğrettik. Bununla geleneklerini öğrettik, dillerini, dinlerini, kültürel değerlerini ve bir mirasın devredilmesini sağladık. Bu nedenle bugün burada çocuklarımızla ve Havaran Türk Musikisi Topluluğu'nun da desteğiyle öğrenmiş oldukları türkülerden bir kısmının gala konserini vermiş olduk." ifadesini kullandı.

        Çocukların gözlerindeki vatan, bayrak ve millet sevgisinin her şeye değer olduğunu ifade eden Kaçar, sanatın çocuk dünyasındaki zarafeti ve inceliği artırdığını dile getirdi.

        - "Projeyi bütün illerde hayata geçirmeyi planlıyoruz"

        Projenin başarıya ulaşmasıyla farklı illerden de yoğun talep almaya başladıklarını anlatan Kaçar, gelecek dönem hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

        "Proje ekibi olarak bunu Milli Eğitim Bakanlığımızla Anadolu'daki bütün illerimizde, Türkiye'de yaymayı ve yapmayı, hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, hatta Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu sürece dahil olabilir. Çünkü bu topyekun hepimizin sahip çıkması gereken bir proje. Çünkü kültürümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz."

        Gala programına Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve eşi Betül Aydın ile Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız ve eşi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi, proje yürütücüsü Doç. Dr. Can Doğan, daire amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

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