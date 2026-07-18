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        Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Bolu-Mengen kara yolunda seyreden Mehmet Sait Yağmur (58) idaresindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet, Çaydurt mevkisinde C.D. yönetimindeki 33 N 6760 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Kazada motosiklet sürücüsü Yağmur, olay yerinde yaşamını yitirdi.


        Yaralanan kamyonet sürücüsü C.D, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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