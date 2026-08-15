Bolu'da kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması sürüyor

Necati Ç'nin son olarak Dirgine köyü çevresinde görüldüğü bilgisine ulaşılması üzerine ekipler, bölgede karadan ve havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Başyellice köyünde yaşayan Necati Ç'den (69) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Bolu ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri, Bolu Jandarma Asayiş Komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri ile jandarma arama ve iz takip köpeklerinin katılımıyla 2 gündür arama çalışması yürütülüyor.

Bolu'da kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastasını bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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