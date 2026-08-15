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        Bolu'da kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması sürüyor

        Bolu'da kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastasını bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Bolu'da kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması sürüyor

        Bolu'da kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastasını bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Başyellice köyünde yaşayan Necati Ç'den (69) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Bolu ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri, Bolu Jandarma Asayiş Komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri ile jandarma arama ve iz takip köpeklerinin katılımıyla 2 gündür arama çalışması yürütülüyor.

        Necati Ç'nin son olarak Dirgine köyü çevresinde görüldüğü bilgisine ulaşılması üzerine ekipler, bölgede karadan ve havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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