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        Bolu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Bolu'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bolu'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Bayram Sokak'ta seyreden S.D. idaresindeki 14 AJ 004 plakalı minibüs ile O.A. yönetimindeki 14 ADR 407 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Polis, S.D'ye, araç için uygun ehliyetinin bulunmaması ve koltuk sayısının mevzuatta belirtilenden az olması nedeniyle 12 bin 560 lira idari ceza uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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