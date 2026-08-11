Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

        Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, şirketlere ait itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da destek veriyor.

        Yangına hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

        Benzer Haberler

        Bolu'da korku dolu anlar: Otobüs kaza yaptırdı, ailenin çığlıkları kameraya...
        Bolu'da korku dolu anlar: Otobüs kaza yaptırdı, ailenin çığlıkları kameraya...
        AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne i...
        AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne i...
        Boluspor'a Paraguay'dan 2 transfer
        Boluspor'a Paraguay'dan 2 transfer
        Bolu'da orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti'n...
        Bolu'da orman yangınlarına müdahalede kritik rol oynayan Sarpıncık Göleti'n...
        Bin 850 rakımlı zirvede şifa mesaisi: Hacet Bayramı'nda sarı kantaron topla...
        Bin 850 rakımlı zirvede şifa mesaisi: Hacet Bayramı'nda sarı kantaron topla...
        Boluspor, kadrosunu iki Paraguaylı futbolcuyla güçlendirdi
        Boluspor, kadrosunu iki Paraguaylı futbolcuyla güçlendirdi