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        Bolu'da sağanak etkili oldu

        Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Bolu'da sağanak etkili oldu

        Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışın etkisini artırdığı bazı noktalarda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak amacıyla iş yerlerinin saçakları altında bekledi.

        Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından kent merkezinde yaşam normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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