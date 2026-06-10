Bolu'da sağanak etkili oldu

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisini artırdığı bazı noktalarda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak amacıyla iş yerlerinin saçakları altında bekledi. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından kent merkezinde yaşam normale döndü.

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