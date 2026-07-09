Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi ölü bulundu

        Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi ölü bulundu

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi ölü bulundu

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        İlçede halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen gölete dün serinlemek için girdikten sonra kaybolan Hakan Çamoğlu'nun (36) bulunması için arama çalışması yürütüldü.

        Jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla su altı ve su üstünde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Çamoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

        Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!

        Benzer Haberler

        Bolu'da yemeği ocakta unutup uyuyakalan şahıs dumandan etkilendi Komşuların...
        Bolu'da yemeği ocakta unutup uyuyakalan şahıs dumandan etkilendi Komşuların...
        Bolu'da serinlemek için gölete giren orman işçisi kayboldu
        Bolu'da serinlemek için gölete giren orman işçisi kayboldu
        Gölette kaybolan orman işçisi için arama çalışması başlatıldı
        Gölette kaybolan orman işçisi için arama çalışması başlatıldı
        Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması...
        Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması...
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması davasının dördüncü günü ta...
        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması davasının dördüncü günü ta...
        Tanju Özcan'ın yargılandığı 19 sanıklı davada mütalaa açıklandı Tanju Özcan...
        Tanju Özcan'ın yargılandığı 19 sanıklı davada mütalaa açıklandı Tanju Özcan...