Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Bolu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        D-100 kara yolunun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ankara istikametine seyreden Ahmet B. idaresindeki 06 CHK 387 plakalı tırda, Köroğlu Rampası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Aracından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, tırı yolun sağ şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tırın kupa kısmında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü!
        Bernardo Silva'dan Arda Güler'e büyük övgü!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksat...
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 kişinin yaralandığı kaza ulaşımı aksat...
        Gerede'de park halindeki otomobilin camları kırıldı
        Gerede'de park halindeki otomobilin camları kırıldı
        Yeniçağa'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Yeniçağa'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Bolu'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Bolu'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Bolu'da kırmızı ışıkta geçen otomobil kamyonla çarpıştı
        Bolu'da kırmızı ışıkta geçen otomobil kamyonla çarpıştı
        Bolu'da inşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı
        Bolu'da inşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı