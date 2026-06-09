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        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bolu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bolu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttükleri istihbari faaliyetler sonucu 1 şüphelinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen bölgede yapılan aramada 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, zanlı R.Y, gözaltına alındı.


        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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