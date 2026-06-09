Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bolu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttükleri istihbari faaliyetler sonucu 1 şüphelinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen bölgede yapılan aramada 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, zanlı R.Y, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklandı.

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