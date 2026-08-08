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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Bolu Valiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Vali Abdulaziz Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıda, yürütülen tanıtım çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum gerçekleştirildiği bildirildi.

        Açıklamada, planlanan çalışmalar, yurt içi ve yurt dışındaki tanıtım organizasyonları ile Bolu'nun uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, Vali Aydın'ın kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin doğru stratejilerle tanıtılmasının önemine dikkat çektiği, turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, marka değerinin güçlendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söylediği belirtildi.

        - AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den taziye mesajı

        AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, dün akşam saatlerinde Bolu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Kırıkkale İl Gençlik Tanıtım ve Medya Başkanı Batuhan Aslıyüce için taziye mesajı yayımladı.

        Partinin sosyal medya sayfalarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Geçirdiği elim kaza sonucu ilimizin Çaydurt mevkiinde hayatını kaybeden Kırıkkale İl Gençlik Tanıtım ve Medya Başkanımız Batuhan Aslıyüce'nin vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Kırıkkale teşkilatımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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