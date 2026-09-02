Boluspor'dan 19 yılın en kötü başlangıcı

Kırmızı-beyazlı ekip, en kötü başlangıçlarından birini 2020-21 sezonunda yaşamış ve ilk 5 haftayı 1 puanla tamamlamıştı.

Bolu temsilcisi, tekrar 1. Lig'e yükseldiği 2007-08 sezonundan bu yana ilk 5 haftayı ilk kez puan alamadan tamamladı.

Sezona, sahasında Manisa FK'ye 2-1 yenilerek başlayan Boluspor, sırasıyla deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-0, sahasında Mardin 1969 Spor'a 3-0 ve deplasmanda Muğlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Ligin 5. haftasında sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk 5 maçını da kaybetti.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, 2026-27 sezonunun ilk 5 haftasında sahadan puansız ayrılarak 19 yıllık lig tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza attı.

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