Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk, ahır ve garaj yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğindeki odunluk, ahır ve garaja da sıçradı.

Vakıfgeçitveren köyü Güzleme Yaylası'nda Ahmet Özcan'a ait yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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