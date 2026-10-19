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        Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk, ahır ve garaj yandı

        Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk, ahır ve garaj yandı

        Bolu'da çıkan yangında ev, odunluk, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi.

        Vakıfgeçitveren köyü Güzleme Yaylası'nda Ahmet Özcan'a ait yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğindeki odunluk, ahır ve garaja da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, odunluk, ahır ve garaj kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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