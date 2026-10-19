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        Bolu'da hastanede tedavi gören muhtar, Muhtarlar Günü'nde vefat etti

        Bolu'nun Mengen ilçesinde muhtarlık yapan Kamil Kayar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Bolu'da hastanede tedavi gören muhtar, Muhtarlar Günü'nde vefat etti

        Bolu'nun Mengen ilçesinde muhtarlık yapan Kamil Kayar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Hastalığı nedeniyle bir süredir İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kayar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Karaishak köyünde 3 dönemdir muhtarlık yapan Kayar'ın, Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybetmesi, ilçedeki muhtarlar tarafından üzüntüyle karşılandı.

        Kayar'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından köyünde toprağa verilecek.

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