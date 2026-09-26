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        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bolu'da CHP Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bolu'da CHP Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 13:22 Güncelleme:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bolu'da CHP Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir." dedi.

        Bolu Abant kampı kapsamında düzenlenen CHP Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, parti olarak ahlaki üstünlüğe sahip olduklarını belirterek, bu üstünlüğü koruyarak, yerinde eleştiri yaparak ve çözüm önerileri getirerek halka güvenlerini yeniden iletmek zorunda olduklarını söyledi.

        Kılıçdaroğlu, parlamentoda, evlerde, mahallelerde, sokaklarda seslerinin çıkacağını dile getirerek, "Türkiye'nin saygınlığını ve büyüklüğünü, bölgedeki ve dünyadaki etkinliğini her yerde anlatacağız. Sıradan bir ülke olmadığımızı, Milli Kurtuluş Savaşı verdiğimizi her yerde dillendireceğiz. Kimseye boyun eğmediğimizi, hiçbir egemen gücün karşısında eğilmediğimizi, hiçbir büyük gücün bölgedeki taşeronu olmadığımızı her yerde her zaman dillendireceğiz." diye konuştu.

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        CHP'nin sıradan eleştiri yapan bir parti olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

        "Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir. Bu yapılmadığı zaman karşısına çıkan en ciddi partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu da hiç kimse unutmamalıdır."

        Kılıçdaroğlu, zaman değişirken yolsuzlukta da yol ve yöntemin değiştiğini bildirerek, "Dijital çağa girdik. Yolsuzluklar da artık dijital çağın gerektirdiği şekilde, yöntemlerle yapılmaya başlandı. Şimdi önümüzde ne var? Borsa yolsuzluğu. Manipülasyon. Bunu en sağlıklı ve en tutarlı şekilde eleştirecek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kimse bunu unutmasın." ifadelerini kullandı.

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        Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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