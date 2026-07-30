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        Çorum FK'nin Bolu kampı sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaptığı kamp tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Çorum FK'nin Bolu kampı sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaptığı kamp tamamlandı.

        İkinci etap kamp çalışmalarına Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde bulunan bir otelde 20 Temmuz'da başlayan Çorum ekibi, sabah antrenmanına çıktı.

        Teknik direktör Uğur Uçar idaresindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra kondisyon çalışması yaptı.

        Çorum FK, kampın son antrenmanını teknik ve taktik çalışma yaparak tamamladı.




        - 3 hazırlık maçı yapıldı

        Çorum ekibi, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında 3 hazırlık maçı yaptı.

        Çorum FK'nin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ve Arnavutluk Süper Lig takımı KF Tirana ile yaptığı hazırlık maçları 0-0 sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdırspor ile oynadığı hazırlık maçını ise 3-1 kaybetti.

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